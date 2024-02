Diez

Telekom baggert am Marktplatz: Zahl der Parkplätze eingeschränkt

Bagger, Lastwagen und Absperrungen mitten in der Diezer Innenstadt: „Die Deutsche Telekom erneuert zurzeit einen Kabelschacht im Bereich Rosenstraße/Marktplatz in Diez“, sagt Oliver Schäffer, Pressesprecher der Verbandsgemeinde (VG) Diez. Einige Bürger hatten offenbar auch schon bei der VG nachgefragt, was es mit der Baustelle auf sich hat.