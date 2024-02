Superstimmung in Arzbach: Närrischer Marathon haut von den Socken

Vier zum Brüllen komische Sketche, zehn schwindelerregend schön anzuschauende Tänze und dazu der eine oder andere Besuch von außerhalb der Oazbächer Narrhalla – das war, für statistisch interessierte Zeitgenossen mal eben kurz zusammengefasst, die Möhnensitzung in Arzbach. Und doch zugleich so viel mehr – nämlich ein Abend, an dem jedem echten Karnevalisten wohl oder übel das Herz aufgehen musste.