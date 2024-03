Plus Rhein-Lahn-Kreis Süwag will kräftig investieren: 1 Milliarde Euro für Netzausbau eingeplant Von Johannes Koenig i Die Stromnetze der Süwag-Tochtergesellschaft Syna umfassen 29.800 Kilometer. 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Stromabsatz von 5600 Millionen Kilowattstunden und produzierte selbst 93 Millionen Kilowattstunden. Foto: Johannes Koenig „Energie- und Wärmewende als Herkulesaufgabe: Welche Rolle spielen regionale Energieversorger wie die Süwag?“ Antworten auf diese Frage gaben bei einem Pressegespräch die Vorstandsmitglieder Markus Coenen und Mike Schuler. Die Themen reichten vom Netzausbau über die kommunale Wärmeplanung bis hin zu Gas- und Strompreisen. Lesezeit: 3 Minuten

„Wir wollten aufzeigen, was die Energie- und Wärmewende für uns als regionaler Energieversorger bedeutet und welche Herausforderungen und Chancen damit einhergehen.“ So umriss später Pressesprecherin Maren Engelhardt ein Ziel des Gesprächs. Denn die Süwag verzeichnet aktuell Wachstum in allen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Digitalisierung der Stromnetze, bei der ...