St.-Vincenz-Chef Guido Wernert: Krankenhäuser werden allein gelassen

Von Hans Georg Egenolf

i Das Krankenhaus in Diez, einst städtisch, dann von der DRK-Krankenhausgesellschaft geführt, gehört mittlerweile zur St.-Vincenz-Krankenhausgesellschaft. Ein Schwerpunkt ist die geriatrische Abteilung. Foto: Hans Georg Egenolf

Diez/Limburg und Koblenz – und dazwischen nur Nastätten: Nach der Schließung der Paracelsus-Klinik in Bad Ems im vergangenen Jahr und dem Aus mehrerer Abteilungen des St.-Elisabeth-Krankenhauses in Lahnstein bleibt im Rhein-Lahn-Kreis nur das Paulinenstift in Nastätten als Akutkrankenhaus übrig.