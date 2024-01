Stimmungsvolles Konzert in Bad Ems: Ein letztes Mal in Weihnachtszeit eingetaucht

Wer will am 7. Januar eigentlich noch Weihnachtslieder hören? Na, die Besucher des Lichterkonzerts in der Bad Emser St.-Martins-Kirche zum Beispiel: Schließlich bietet ihnen diese besondere Veranstaltung, die seit Jahr und Tag eine feste Größe in der Kurstadt ist, in einer Zeit, in der andere eher auf Neujahrsempfänge oder auf Kappensitzungen gepolt sind, Gelegenheit, würdig Abschied zu nehmen vom Weihnachtsfestkreis.