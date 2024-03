Plus Aar-Einrich

Steuerungsrahmen für Aar-Einrich: Fotovoltaik in geordnete Bahnen lenken

Von Uli Pohl

i Bevor Fotovoltaik-Freiflächenanlagen großflächig montiert werden können, müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Mit dem Steuerungsrahmen hat die VG Aar-Einrich eine weitere Hürde genommen. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Mosaikstein kommt zum anderen, und so langsam setzt sich das große Ganze zur künftigen Entwicklung der erneuerbaren Energien in Aar-Einrich zusammen. Um die Planung in geordnete Bahnen zu lenken, hat sich der Rat für einen Steuerungsrahmen bei Fotovoltaikanlagen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich ausgesprochen. Um dies zu erreichen, mussten zuvor einige Rahmenbedingungen geschaffen werden.