Es ist, sofern man das Ereignis nicht für ein fiktives Produkt griechischer Mythologie hält, etwa 3400 Jahre her, dass ein griechisches Heer, bestehend aus einer Allianz von Königen und Feldherrn verschiedener Regionen Griechenlands, in den Krieg gegen Troja zog, ausgelöst durch die Entführung Helenas, Frau des griechischen Königs Menelaos, durch Paris, Sohn des trojanischen Königs Priamos. Kaum eine Epoche bis zur heutigen Zeit, in der nicht irgendwo auf der Welt Kriege geführt wurden.