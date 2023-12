Plus Hömberg Stärke 3.0: Erdbeben am Montag im Rhein-Lahn-Kreis registriert Ein Erdbeben der Stärke 3.0 hat am Montagmittag die Erde im Rhein-Lahn-Kreis und der Region wackeln lassen. Das bestätigt die automatische Erdbebenlokalisierung des Landesamtes für Geologie und Bergbau in Rheinland-Pfalz. Von Fabian Herbst, Tim Kosmetschke, Andreas Egenolf

Ersten Angaben zufolge lag das Epizentrum nahe der 300-Seelen-Gemeinde Hömberg (Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau) - Uhrzeit des Bebens: 13.09 Uhr. Im Laufe des Nachmittags aktualisierte das Landesamt seine Angaben allerdings und gab das Epizentrum nahe Nassau (an der B260) an. Demnach bebte es in zehn Kilometern Tiefe (Hypozentrum). Es handelte sich ...