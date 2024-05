Plus Diez Stadtwald Hain wieder freigegeben: Baumfällarbeiten beendet Von Till Kronsfoth i Baumfällarbeiten im Diezer Stadtwald Hain Foto: Till Kronsfoth Nach Beendigung der Baumfällarbeiten ist der Diezer Stadtwald Hain seit Dienstagabend wieder freigegeben.

Dies teilte unserer Zeitung Revierleiter Johannes Betz auf Nachfrage am Dienstagabend mit. "Der Stadtwald ist somit abgesehen von der Teufelskanzel wieder vollständig freigegeben", so Betz. Die Arbeiten in dem Wäldchen sind somit schneller als geplant beendet und das Waldstück steht der Bevölkerung zur Naherholung wieder zur Verfügung.