Nun haben auch Bündnis 90/Die Grünen ihre Wahlliste für die bevorstehende Kommunalwahl am 9. Juni diesen Jahres zusammengestellt und starten in den Wahlkampf. „Die Liste besteht aus engagierten und kompetenten Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung einsetzen wollen“, freut sich Jutta Niel. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat steht an der Spitze.