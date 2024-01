Plus Nastätten Stadtrat entscheidet einmütig: Poststraße in Nastätten soll sicherer werden Bagger sieht noch keiner rollen, aber mit der Vergabe von Planungsaufträgen hat der Nastätter Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung Grundlagen für einige Bauprojekte geschaffen. Von Thorsten Stötzer

Das für Besucher der Stadt sicherlich prominenteste Vorhaben widmet sich der Poststraße. Seit Jahren dauern laut der Sitzungsvorlage Bemühungen an, einen barrierefreien und sicheren Gehweg anzulegen. Stadtbürgermeister Marco Ludwig (SPD) spricht vom „kritischsten Punkt in Nastätten, zumindest für Fußgänger“. Bürgersteig zu schmal Abschnittweise ist der Bürgersteig so schmal, dass das Begehen zu ...