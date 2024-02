Stadt Limburg: Dombibliothek zieht deutlich später als geplant um

Seit Juli vergangenen Jahres ist die Dombibliothek die offizielle Stadtbücherei in Limburg, weil sich die Kirchengemeinde St. Georg aus der Trägerschaft zurückgezogen hat und die Stadt seitdem alleiniger Träger ist. Damit verbunden ist ein Umzug. Die Dombibliothek bleibt zwar in der Grabenstraße, soll aber aus dem Trombetta-Haus ins frühere Schuhhaus Lanz in Höhe der Diezer Straße umziehen.