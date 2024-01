Plus Lahnstein Spott über Umleitung in Lahnstein: Lohnschdener Zores ist da, wo es Zores gibt Karneval ohne Pappnasenzwang, ohne Prinzenbesuch, dafür bissig, satirisch, bisweilen böse und herrlich komisch. Das Zores-Team bot im Jugendkulturzentrum – auch wenn es im vorigen Jahr nicht danach ausgesehen hatte, dass diese Lokation noch einmal bespielt wird – all das, was im Karneval erlaubt und gewollt ist: der Obrigkeit, den Regierenden und Agierenden den Spiegel vorhalten. Alternativer Karneval mit ganz viel Lokalkolorit vom Feinsten. Von Karin Kring

Schließlich passiert gerade genug in der Welt und in Lahnstein, das kommentiert werden darf und muss, mal kritisch, mal schicksalsergeben, denkt man an die Brückensperrung, denn die vielen „U2“-Schilder in der Stadt sind keine Ankündigung für das Konzert einer Rock-Band (schön wär's), sondern der Name der Umleitung. Aber zurück zum ...