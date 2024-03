Plus Niederneisen Spendenaufruf gestartet: TuS Niederneisen sucht Sponsoren für Umbau der Turnhalle Von Uli Pohl i Die Turnhalle hat in den vergangenen knapp zwei Jahren Bauzeit ihr Aussehen verändert. Prägend ist der Anbau in Richtung Jahnstraße. Foto: Uli Pohl „Es ist die größte Herausforderung in der Vereinsgeschichte. Wir haben gemeinsam schon ganz viel erreicht. Und das, was noch vor uns liegt, werden wir auch meistern.“ Das betonen Uwe Welter und Marcel Willig aus dem geschäftsführenden Vorstand der TuS Niederneisen im Nachgang einer Mitgliederversammlung zum laufenden Umbau der vereinseigenen Turnhalle. Lesezeit: 3 Minuten

Rund 75 Mitglieder kamen zur Informationsveranstaltung der TuS, in der der Vorstand über den Stand der Umbauarbeiten berichtete. In der Versammlung wurde deutlich, dass die Mitglieder hinter dem Weg des Vorstands stehen, die Halle zu halten und sie nicht in kommunale Verantwortung übergeben zu wollen. Rund 830.000 Euro waren an Kosten ...