Spektakel in Diez: Schloss Oranienstein ist fest in der Hand des Narrenvolks

Die Narren im Nassauer Land haben am Schwerdonnerstag die Macht in einer Diezer Bastion übernommen: Das Schloss Oranienstein ist nicht mehr in militärischer Hand. Hausherr Generalarzt Armin Kalinowskis blieb keine andere Wahl, als letzte Amtshandlung den Schlüssel rauszurücken und ihn an das Narrenvolk zu übergeben. Zu groß war die Übermacht.