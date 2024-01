SPD Rhein-Lahn positioniert sich: Carsten Göller führt die Liste zum Kreistag an

Der 39-jährige SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Carsten Göller (Eschbach) führt die SPD in die Kreistagswahl am Sonntag, 9. Juni. Er könne dabei auf seine große politische Erfahrung bauen, denn seit 2004 engagiere sich Göller in der Kommunalpolitik, heißt es in einer Mitteilung der SPD. Unter anderem ist Göller seit 2014 Ortsbürgermeister seiner Heimatgemeinde Eschbach und seit 2009 im Kreistag.