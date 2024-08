Plus Limburg-Lindenholzhausen/Linter

Solarpark: Bürgerbeteiligung soll kommen

Von Stefan Dickmann

i Auf dieser Darstellung sind die Umrisse des geplanten Solarparks in Limburg zwischen dem Stadtteil Linter (unten links) und der parallel verlaufenden Autobahn gut zu erkennen. Foto: Thüga Erneuerbare Energien

Was macht eigentlich der Solarpark, den der städtische Energieversorger EVL an der Autobahn in Limburg errichten will? Bereits 2021 waren die Pläne bekannt geworden. Der Magistrat hatte schließlich Ende 2023 empfohlen, das Projekt politisch zu unterstützen. Doch die beiden Ortsbeiräte Linter und Lindenholzhausen wollten damals noch nicht zustimmen und vertagten sich.