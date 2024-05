Balduinstein

So sieht die neue Balduinsteiner Brücke aus: Gesamtkosten liegen bei etwa 8,2 Millionen Euro

Von Johannes Koenig

i Die neue Balduinsteiner Lahnbrücke soll insgesamt mehr als 8 Millionen Euro kosten, wobei das Land den Bau mit knapp 6 Millionen Euro fördert. Laut LBM werden die Vollsperrungen – auch von dem benachbarten Lahn-Radweg – auf ein Minimum reduziert. Foto: Visualisierung LBM Diez

Anfang Juli ist es so weit, dann sollen die ersten Vorbereitungen zum Neubau der Lahnbrücke an der K 25 in Balduinstein beginnen (wir berichteten). Nun hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez eine Visualisierung des geplanten Bauwerks veröffentlicht. Dieses wird lahnaufwärts parallel zur bestehenden alten Brücke entstehen.