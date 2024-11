Plus Limburg

Droht die nächste Versorgungslücke in Limburg: Mangel auch bei Frauenärzten?

Während sich bei der kinderärztlichen Versorgung im Kreis Limburg-Weilburg allmählich eine Entspannung der Lage andeutet, droht schon eine nächste Versorgungslücke. Gemeint sind die Frauenärzte. Vielen Patientinnen in Limburg geht es derzeit so wie Christina W. die ihren wirklichen Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen will: Nach unzähligen Anrufen bei Gynäkologinnen in Limburg und Umgebung steht die 73-Jährige nun ohne Ärztin da.