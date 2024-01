Plus Lahnstein Seltenes und vergängliches Vergnügen: Rodelspaß auf dem Aspich Wunderschöne weiße Winterlandschaft sogar in Lahnstein: Wen lockte es da nicht nach draußen und mit dem Schlitten wie in Kindertagen auf den Aspich zum Rodeln.

Damit der Spaß möglichst lange dauern konnte und auch berufstätige Menschen nach Feierabend, wenn es schon dunkel ist, in diesen inzwischen schon ungewöhnlichen Genuss kommen konnten, hatte der Ortsverein Lahnstein des Technischen Hilfswerkes (THW) spontan beschlossen „auszuhelfen“. „Wir leuchten die Rodelpiste aus!“, kündigte Ortsbeauftragter Stephan Heinz am Morgen schon an. Mit ...