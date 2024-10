Seit 100 Jahren erklingen die Mandolinen: Gleich zwei Konzerte zum Jubiläum in Oelsberg

Anzeige

Seit dem Auftaktkonzert im April sind nur wenige Monate vergangen und doch hat der Verein unter der musikalischen Leitung von Markus Vogt wieder einmal ein hochkarätiges, abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. „Diesmal haben wir ein Best-of-Wunschkonzert zusammengestellt, für das die Musizierenden des Vereins ihre ganz individuellen Lieblingsstücke auswählen durften“, beschreibt Markus Vogt sein geplantes Repertoire. Dass dieser Plan zu einem überaus breitgefächerten Querschnitt durch das Programm des Zupforchesters aus den letzten 100 Jahren führt, liegt nahe.

So wird der Mandolinenclub neben den ursprünglichen Wanderliedern auch Filmmusik, Schlager, einen Tango, klassische Ohrwürmer, südamerikanische und slawische Klänge sowie Pop-Songs instrumental interpretieren. Eine besondere Idee ist das Ehemaligen-Orchester, für das Markus Vogt kurzfristig einige Mandolinen-, Gitarren-, Akkordeon- und Bass-Spieler gewinnen konnte. Die haben irgendwann im Laufe der letzten Jahrzehnte einmal aktiv mitgespielt und greifen im Jubiläumsjahr mit einer großen Portion Mut und Fleiß noch einmal zu ihrem Instrument.

Zahl der Klubmitglieder hält sich stabil

Es ist nicht selbstverständlich, dass ein musikalischer Verein sein 100- jähriges Bestehen feiern darf. Seit seiner Gründung im Jahr 1924 hat der Mandolinenclub Oelsberg die Wirren des Zweiten Weltkriegs, alle gesellschaftlichen Entwicklungen und auch die widrigen Umstände der Corona-Zeit, in der das Proben gar nicht so einfach war, gut überstanden. Besonders bemerkenswert ist es, dass die Zahl der Mitglieder des Mandolinenclubs in den letzten Jahren nicht zurückgegangen ist, obwohl Mandolinen-, Gitarren- und Bass-Spieler im Blauen Ländchen eher rar sind.

Wer in den letzten Jahren bereits Gast bei einem Intermezzo des Mandolinenclubs Oelsberg war, weiß, wie bewegend und kurzweilig ein solcher Konzertabend ist. Der Eintritt für den Festabend am Samstag, 16.November, 19 Uhr, und für das Intermezzo am Sonntag, 17. November, ab 16 Uhr in Oelsberg sind frei. Zur besseren Planung sollten jedoch Karten unter www.oelsberg-macht.de reserviert werden.