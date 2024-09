Schwere Verletzungen zugerichtet: Jugendliche attackieren Männer auf Heimatfest in Singhofen

Anzeige

Die Jugendlichen seien in einer Gruppe von etwa 15 Menschen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Mindestens drei von ihnen hätten die beiden Männer attackiert. Die Hintergründe seien noch unklar.

Eines der Opfer sei am Kopf verletzt worden, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Bad Ems per Mail unter pibadems.wache@polizei.rlp.de oder per Telefon unter 02603/9700 zu richten.