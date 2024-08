Schwangerschaft und Alkohol: Limburger Verein warnt vor fatalen Folgen

Kontakt und Anmeldung

Mehr Informationen zum Thema FASD (Fetale Alkohol-Spektrum-Störung) gibt es am Samstag, 31. August, beim FASD-Fachtag des Vereins der Pflege- und Adoptivfamilien im Landkreis Limburg-Weilburg. „FASD – was heißt das?“ ist von 10 bis 16 Uhr das Motto in der König-Konrad-Halle in Villmar.