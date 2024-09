Plus Nastätten

Schulfest der IGS in Nastätten zeigt: Fürs Schulklima wird viel getan

Von Thorsten Stötzer

i Die Schulsanitäter demonstrieren den richtigen Transport mit einer Trage; links der Leiter Eric Zanzen. Foto: Thorsten Stötzer

Sogar der 3-D-Drucker steht ausnahmsweise unter freiem Himmel, was aber keine Risiken birgt, weil herrlicher Sonnenschein das Schulfest der IGS in Nastätten begleitet. Auf dem Pausenhof sind Medienkompetenz oder Chemieversuche mit Geheimschrift weitere Themen an den Ständen. Und es bleibt natürlich Zeit und Raum, um sich zu unterhalten und mit Essen und Getränken zu versorgen.