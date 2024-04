Plus Limburg-Linter

Schock in Linter: Schon wieder schließt ein Edeka

Von Stefan Dickmann

i Direkt an der Bundesstraße in Linter schließt demnächst der Edekamarkt. Foto: Stefan Dickmann

Dass der Edeka in Linter angeblich schließt, ist schon seit vielen Jahren ein immer wiederkehrendes Gerücht in dem Limburger Stadtteil. Nun ist es wahr geworden. Der Edeka am Ortsrand an der B 417 schließt tatsächlich. Und zwar schon am Mittwoch, 17. April. Das bestätigt auf Anfrage Inhaber Alexander Lehmann. Ein Aushang am Eingang informiert die Kunden über die Schließung an diesem Tag um 12 Uhr ohne Angabe von Gründen.