Pendler, die mit dem ICE 711 am Morgen ab Montabaur und Limburg Süd an Werktagen in die Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz fahren, haben ab dem 2. Januar ein Problem. Die DB hat aufgrund der Sperrung der Riedbahn (Frankfurt–Mannheim), die als Pilotstrecke für die anstehenden Sanierungen von „Hochleistungskorridoren“ gilt, die ICE-Linie 45 (Köln–Mainz–Stuttgart) bis zum 22. Januar ersatzlos gestrichen.