Schlammiges Vergnügen in Heidenrod: Scholleknacker bringen Helden hervor

Von Thorsten Stötzer

i Ein typisches Bild beim Scholleknacker-Cup. Der Matsch fliegt vor den Augen Hunderter Zuschauer durch die Gegend. Fotos: Thorsten Stötzer Foto: Thorsten Stötzer

In der Mittagspause bilden sich lange Schlangen vor den Essenstheken beim Scholleknacker-Cup in Heidenrod-Zorn. Und wer sich dann versorgt hat, kann in Ruhe beobachten, wie eigentlich Schlammlöcher in Form gehalten werden für Rennen der ganz besonderen Art. Per Traktor mit Frontlader und Egge sowie einem Feuerwehrschlauch wird nachgearbeitet, bevor der zweite Teil der Veranstaltung, die zum 14. Mal im Terminkalender steht, ausgetragen werden kann.