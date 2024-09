Schiesheim hat gewählt: Norman Friedrichsen wird mit 63 Jastimmen neuer Bürgermeister

Nachdem der amtierende Bürgermeister Norbert Fey nach seiner Wiederwahl am 9. Juni dann doch auf eine weitere Amtszeit verzichtet hat, konnten die Schiesheimer nun noch mal an die Wahlurne treten.

Die Schiesheimer wählten am Sonntagabend noch einmal ihren Bürgermeister.

Die Schiesheimer wählten am Sonntagabend noch einmal ihren Bürgermeister. Foto: Michael Reichel/picture alliance/dpa

Anzeige

Feys Konkurrent Norman Friedrichsen, der bei der Kommunalwahl mit 47,95 Prozent zunächst das Nachsehen hatte, konnte nun die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen – knapp 62 Prozent – auf sich vereinen. 63 Schiesheimer gaben Friedrichsen als einzigem Kandidaten dabei ihr Ja, 39 stimmten mit Nein.

Plus Schiesheim Neuwahl in Schiesheim: Ortsbürgermeister Norbert Fey verzichtet auf weitere Amtszeit

„Die Wahlbeteiligung war dabei mit knapp 50 Prozent sehr mäßig, nur 102 Bürger kamen zur Neuwahl des Bürgermeisters“, berichtet Noch-Bürgermeister Fey unserer Zeitung am Wahlabend. In knapp eineinhalb Wochen treffe sich der Wahlausschuss, um die Rechtmäßigkeit der Wahl festzustellen. Dann müsse noch der Gemeinderat den neuen Bürgermeister ins Amt heben, so Fey. Weiterer Bericht folgt.