Plus Diez Sanierung nach Starkregen: Diezer Herz-Jesu-Kita noch geschlossen – Bistum will weniger zahlen Es liegt zwar schon Monate zurück, aber die Folgen des Starkregenereignisses in der Nacht vom 12. auf den 13. September beschäftigt die Diezer Stadtpolitik weiter, denn seitdem ist zum Beispiel die katholische Herz-Jesu-Kira im Schläfer geschlossen. Über den Stand der Dinge diskutierten nun kürzlich der Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtrat. Von Johannes Koenig

In der damaligen Septembernacht fielen laut dem Diezer Hobbymeteorologen Karl Heck 74,5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. „Das war etwa das Doppelte von dem, was ich in 35 Jahren je gemessen habe“, betonte Heck. In der Kita kam es durch die Wassermassen zu einem Rückstau in der Kanalisation, beide Etagen des ...