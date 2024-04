Plus Diez

Salon Rössner in Diez: In 75 Jahren keinen einzigen neuen Haartrend verpasst

Von Thorsten Kunz

i Die erste Generation bei der Arbeit: Josef und Liesel Kurz, die Großeltern von Judith und Andrea Rössner, am Tag der Eröffnung. Foto: Privatarchiv Rössner

Seit nunmehr 75 Jahren gibt es in der Rosenstraße in Diez den Salon Rössner. Hier, in den Hausnummern 17 und 19, bietet der in der dritten Generation von Judith und Andrea Rössner geleitete Familienbetrieb ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um Haarmoden, Kosmetik und Fußpflege an.