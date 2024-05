Saisoneffekt: Arbeitslosigkeit im Rhein-Lahn-Kreis sinkt in kleinen Schritten

Der Blick auf den Ausbildungsmarkt zeigt: Seit dem 1. Oktober (Beginn des Ausbildungsjahres) haben sich bei der Arbeitsagentur 1693 junge Leute gemeldet, die eine Lehrstelle suchen. Das sind 53 Personen oder 3,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2022/23.

Auf der anderen Seite meldeten die Unternehmen nach einer Spitze im Vorjahr nun 141 Ausbildungsstellen weniger (minus 7 Prozent); insgesamt sind es bisher 1872. „Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe bleibt jedoch hoch – und das Angebot für Ausbildungssuchende ist deutlich höher als die Nachfrage“, betont Elmar Wagner. Derzeit sind 951 Bewerber und Bewerberinnen noch auf der Suche. Elmar Wagner: „Diese Zahl wird rasch schmelzen, denn in den kommenden Wochen fallen viele Entscheidungen, wohin die Reise geht – in die gewünschte Ausbildung oder doch lieber in eine weiterführende Schule oder ein Studium.“ Wer beim Wunsch bleibt, eine klassische Lehre zu machen, hat beste Chancen: Es gibt aktuell noch 1165 unbesetzte Stellen. red