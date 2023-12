„Run for Fun“ in Bad Ems: Stiftung Scheuern freut sich über Sporterfolge

Mit drei Läuferinnen und Läufern sowie acht Walkern und Walkerinnen ist das „Run for Fun“-Team der Stiftung Scheuern beim Silberaulauf in Bad Ems an den Start gegangen. Für das Team war es laut Mitteilung der Stiftung die letzte Sportveranstaltung in diesem Jahr.

Beim Tischtennisturnier des Behindertensportverbands traten 16 Mannschaften gegeneinander an, aber eigentlich gab es dabei nur Sieger. Foto: Günther Mesloh

Als schnellster Läufer der Stiftung erreichte Artur Bidlingmeier über die 3600 Meter lange Crossstrecke in 18 Minuten und 33 Sekunden das Ziel und wurde Zweiter in seiner Altersklasse M 55. Auch Sophia Höhler zeigte sich gut in Form und war mit 28 Minuten und 37 Sekunden die schnellste Dame des Scheurener Teams.

Bei den Walkern konnte sich Frederic Kuhn in 34 Minuten und 18 Sekunden den zweiten Platz sichern, und lag damit knapp vor Klaus-Dieter Scharb mit 34 Minuten und 39 Sekunden. Die Walkerinnen Katharina Salzig und Isabell Wiegand kamen fast zeitgleich nach 42 Minuten und 51 Sekunden ins Ziel. Alle waren stolz, dass sie die Strecke problemlos gemeistert hatten, und freuen sich bereits auf den nächsten Lauf Ende Februar im kommenden Jahr.

Auch beim Tischtennis gepunktet

Interessante Spiele gab es auch beim Tischtennis. Bei den Tischtennis-Teammeisterschaften des Behindertensportverbands (BSV) Rheinland-Pfalz in Niederelbert traten 16 Teams aus ganz Rheinland-Pfalz gegeneinander an. Die vielen Helfer des ASV Niederelbert sorgten wieder für einen reibungslosen Ablauf und hatten großen Anteil daran, dass am Ende alle Sportlerinnen und Sportler die Halle mit einem Lächeln verließen.

Für die Spieler und Spielerinnen der Stiftung Scheuern war es ein fordernder und anstrengender Tag, mit teils sehr spannenden Spielen. Erfolgreichste Paarung der Stiftung Scheuern war das gemischte Doppel Sabine Wallstein und Herold Pufke. Das Endspiel verloren die beiden knapp mit 2:3, konnten aber sehr stolz die Vizemeisterschaft feiern.

Alle waren Gewinner

Ebenfalls sehr gut präsentierten sich Markus Breibach und Kurt Marioneck, die am Ende den 8. Platz belegten. Aber auch alle anderen Teams aus Scheuern gaben ihr Bestes und freuten sich am Ende über viele interessante Spiele, die teils sehr knapp ausgingen. Am Ende waren aber alle auch Gewinner. red