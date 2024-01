Zum Neujahrstreff der Ortsgemeinde in der Königsteinhalle konnte Gückingens Ortsbürgermeister Thomas Petri ein volles Haus begrüßen. Rund 150 Besucher hatten den Weg in die Halle gefunden, sodass rund um die gastlich eingedeckten Tische noch zahlreiche zusätzliche Stuhlreihen aufgestellt werden mussten und selbst die Stehplätze am Ende Mangelware waren.