Um die Schifffahrt auch bei extremen Niedrigwassern auf den 50 Rheinkilometern zwischen Oestrich-Winkel und St. Goar/St. Goarshausen zu gewährleisten, soll der Rhein voraussichtlich bis 2033 an mehreren Stellen ausgebaggert und parallel dazu mithilfe von sogenannten Längswerken am Flussrand sowie Grundschwellen an der Flusssohle so aufgestaut werden, dass eine Fahrrinnentiefe von 2,10 statt bisher 1,90 Meter erreicht wird.