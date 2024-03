Plus Rhein-Lahn Retter aus dem Rhein-Lahn-Kreis: Um Brand- und Katastrophenschutz verdient gemacht i Feuerwehrangehörige und Personen, die sich um den Brand- und Katastrophenschutz verdient gemacht haben, wurden mit Ordensspangen ausgezeichnet. Foto: Oliver Brandt Im Rahmen der jüngsten Wehrleiterdienstversammlung des Rhein-Lahn-Kreises, bei der Führungskräfte aller beteiligten Feuerwehren und Hilfsorganisationen des Brand- und Katastrophenschutzes eingeladen waren, verlieh der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Michael Dexheimer, auf Antrag des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs Guido Erler Ordensspangen. Lesezeit: 1 Minute

Das berichten die Wehren in einer Pressemitteilung. Die Orden gingen nicht nur an Feuerwehrangehörige, sondern auch an Personen, die sich um den Brand- und Katastrophenschutz verdient gemacht haben. Die Ordensspange in Bronze bekamen Markus Saueressig und Sascha Kaufmann für ihre Tätigkeit als Organisatorische Leiter im Rhein-Lahn-Kreis seit 2008 und als Unterstützer ...