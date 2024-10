Plus Diez Reichsbürger spricht sich selbst „frei“ Von Till Kronsfoth i Manche Reichsbürger gehen in ihrem Wahn so weit, dass sie sich eigene Pässe drucken. Foto: Patrick Seeger/dpa Unter massivem Polizeiaufgebot wurde am vergangenen Mittwoch der Fall eines Reichsbürgers vor dem Diezer Amtsgericht verhandelt. Der Angeklagte aus der Verbandsgemeinde Diez, der zu spät erschien, da er sich am Eingang zunächst geweigert hatte, sich durchsuchen zu lassen, nahm nach Betreten des Gerichtssaals im Zuschauerbereich anstatt auf der Anklagebank Platz und erklärte, er werde den Vorsitzenden Richter wegen „Hochverrats“ anzeigen. Lesezeit: 1 Minute

Zur Verhandlung war es gekommen, weil der Reichsbürger ohne Genehmigung in der Schleuse des Amtsgerichts Videoaufnahmen von den Wachleuten gemacht und bei anderer Gelegenheit während eines Polizeieinsatzes in seiner Wohnung sechs Beamte beleidigt hatte. Daraufhin war im Juni dieses Jahres ein Strafbefehl in Form einer Geldstrafe in Höhe von 140 ...