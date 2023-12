Reaktion auf Machbarkeitsstudie in Hessen: Nimmt die Aartalbahn wieder Fahrt auf?

Während auf hessischer Seite durch die positive Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Aartalbahn von Bad Schwalbach bis Wiesbaden Ost Bewegung in die Wiederinbetriebnahme kommt, ruhte in den vergangenen Jahren für den nördlichen Teil von Bad Schwalbach bis Diez still der See. Nun scheint, bedingt durch die guten Zahlen aus Hessen, dass die Aartalbahn auch in Rheinland-Pfalz wieder Fahrt aufnimmt.