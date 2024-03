Plus Bad Ems/Koblenz

Raub in Bad Ems: Vor Spielbank Gewinner mit Waffe bedroht

Von Andreas Galonska

i In der Bad Emser Spielbank wurde ein Besucher ausgespäht, der 1900 Euro gewonnen hat. Drei junge Männer, die sich jetzt vor dem Koblenzer Landgericht verantworten müssen, haben ihn ausgeraubt und sind dann mit der Beute geflüchtet. Foto: Andreas Galonska

Drei junge Männer waren in akuter Geldnot und hatten einen Plan: In der Spielbank Bad Ems werden öfter Gewinnern einige Tausend Euro ausgezahlt – da müsste doch etwas zu holen sein. Der Plan ging auf, aber nur für kurze Zeit, denn jetzt landeten die Männer, die sich in U-Haft befinden, wegen schweren Raubs vor dem Koblenzer Landgericht.