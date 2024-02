Auch der kräftige Regen konnte sie nicht stoppen: Lahnsteins Karnevalisten haben den Stadtschlüssel erobert und bis Aschermittwoch das Sagen am Rhein-Lahn-Eck. Wie bereits im vergangenen Jahr fand die traditionelle Rathauserstürmung am Salhofplatz statt, wo Oberbürgermeister (OB) Lennart Siefert sich getreu dem Motto „Baustelle“ in Blaumann und Röckchen aus Absperrband auf dem Wehrgang verschanzt hatte.