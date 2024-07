Räte in Aar-Einrich formieren sich: In drei Orten ist die Position des Ortschefs offen

Neuer Wahltermin in Eisighofen und Gutenacker

Am Sonntag, 8. September, finden in den Gemeinden Eisighofen und Gutenacker die Wahlen der neuen Ortsbürgermeisterin oder des Ortsbürgermeisters statt. Termin für eine etwa notwendig werdende Stichwahl ist am Sonntag, 22.