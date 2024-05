Plus Koblenz/Rhein-Lahn Prozess um Lebenshilfe-Skandal: Keiner sprach Tacheles mit dem Chef Von Tobias Lui i Auch die Integrative Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Singhofen war vom Skandal um den ehemaligen Geschäftsführer betroffen. Foto: Bernd-Christoph Matern Mit der Vernehmung von zwei ehemaligen Mitarbeitern ist am Mittwoch am Koblenzer Landgericht der Prozess gegen den früheren Geschäftsführer der gemeinnützigen und mittlerweile liquidierten Lebenshilfe Rhein-Lahn gGmbH, Martin M., fortgesetzt worden. Lesezeit: 3 Minuten

Staatsanwältin Simone Blaschyk-Rausch legt dem Angeklagten als Verantwortlichem der gemeinnützigen Einrichtung im Rhein-Lahn-Kreis zur Last, in der Zeit von Februar 2020 bis Dezember 2021 in insgesamt 251 Fällen Untreue in einem besonders schweren Fall begangen zu haben, indem er unberechtigt auf Kosten der gemeinnützigen Einrichtung private Anschaffungen – in erster ...