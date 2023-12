Plus Lahnstein Projektwoche am Johnny: Die Erinnerung wachhalten und Frieden gestalten „Nie wieder ist jetzt!“ Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat sich die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland drastisch erhöht. Zwischen den Attacken am 7. Oktober und dem 9. November 2023 hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) 994 antisemitische Vorfälle registriert.

Grund genug für 16 Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Johannes-Gymnasiums in Lahnstein, sich innerhalb einer Projektwoche intensiver mit dem Judentum in Deutschland zu beschäftigen. Darüber berichtet die Schule. Unter der Leitung von Schulleiter Rudolf Loch besuchte die Gruppe zunächst zusammen mit dem Lahnsteiner Stadtarchivar Bernd Geil den jüdischen Friedhof in Lahnstein. ...