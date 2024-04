Plus Limburg

Prioritätenliste abarbeiten: So geht es weiter mit den Feuerwehren in Limburg

Von Stefan Dickmann

i Der Sitz der Feuerwehr der Stadt Limburg an der Ste.-Foy-Straße. Foto: Stefan Dickmann

Gleich drei Feuerwehrgerätehäuser müssen in Limburg in den kommenden Jahren neu gebaut werden, in der Kernstadt, in Lindenholzhausen und in Dietkirchen; dazu kommt die geplante Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser in Offheim und Ahlbach. Für die Stadtverwaltung ist das eine Herkulesaufgabe.