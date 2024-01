Positiver Haushalt dank des Tafelsilbers: Diezer Stadtrat bringt neuen Haushalt auf den Weg

Die Kommunalwahlen am 9. Juni werfen ihre Schatten schon voraus: „Dieser Haushalt 2024 ist nun unser letzter gemeinsamer Haushalt und somit auch meine letzte Haushaltsrede in dieser Wahlperiode“, merkte Stadtbürgermeisterin Annette Wick auf der jüngsten Diezer Ratssitzung an. Und der Ergebnishaushalt schließt mit einem Plus in Höhe von 877.485,00 Euro ab, so Wick. Rund zwei Wochen vorher sah die Situation aber noch anders aus.