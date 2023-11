Plus Lahnstein Platzprobleme in Lahnstein: Stadt sucht weiter Wohnraum für Flüchtlinge Die Stadt Lahnstein hat in den vergangenen Jahren immer wieder Geflüchtete aufgenommen. Doch allmählich schwindet der Platz, weshalb die Stadt nach neuen Unterkunftsmöglichkeiten und Alternativen sucht. Von Karin Kring

Im Jahr 2015, im Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise, hat die Stadt Lahnstein 171 Asylsuchende aufgenommen. Das sind weniger als im Jahr 2022, als es, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, 188 Asylsuchende und Flüchtlinge waren, die Schutz vor der Gewalt in ihrem Heimatland suchten. In diesem Jahr (Stand 15. ...