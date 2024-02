Plus VG Nastätten Per Breitband durchs Blaue Ländchen: Wo es schon läuft und wo es klemmt Wann wird mein Ort erschlossen? Welche Firmen bieten in der Verbandsgemeinde Nastätten Breitbandanschlüsse an? Welche Vorteile habe ich davon? Fragen, die sich viele Bürger stellen. Von Marta Fröhlich

So auch die Teilnehmer der digitalen Einwohnerversammlung zum Thema „Breitbandversorgung im Blauen Ländchen“, zu der VG-Bürgermeister Jens Güllering eingeladen hatte. Rund 60 Interessierte lauschten Güllerings Ausführungen zur Lage in der VG Nastätten, an dessen Seite Martin Rüdersdorf, Breitbandkoordinator für den Rhein-Lahn-Kreis, stand und berichtete: „In den 90er-Jahren hat man entschieden, ...