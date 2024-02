Bei Minusgraden unter freiem Himmel leben – was für manche nach Freiheit und Abenteuer klingt, ist für andere schiere Notwendigkeit. Auch in diesen Zeiten, auch in einer Stadt wie Limburg. „Derzeit ist uns eine Handvoll Straßenobdachlose bekannt“, sagt Michael Friedrich von der Caritas-Wohnungslosenhilfe.