In „Baustellenzeiten“, wie jetzt in Lahnstein, in denen ohnehin zahlreiche Parkplätze wegfallen, ist nun auch das Tor zum Schulhof der Freiherr-vom-Stein-Schule in Lahnstein geschlossen. Für Mike Scholl, Anwohner aus der Wilhelmstraße, ist dies unverständlich. Denn bisher konnte der Schulhof nach Unterrichtsende zum Parken genutzt werden.