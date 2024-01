Plus Nievern Nievern trauert um Gaststätte: Abschied von Treffpunkt in der Gemeinde Mit Abschluss des Jahres 2023 endete in Nievern der Pachtvertrag mit Gastronom Freddy Czopowski aus Fachbach, der dann mit seinem Team die Gaststätte Zum Bürgerhaus fünfeinhalb Jahre geführt hatte.

Darüber berichtet Ortsbürgermeister Lutz Zaun in einer Pressemitteilung. Am letzten Öffnungstag war es dann so weit, dem Pächter sowie seiner Mutter Marion Benten und Mandy Buchner als langjährigen „Stützen des Geschäfts“ herzlich für ihren Einsatz im Interesse der Dorfgemeinschaft zu danken. Gerade in Zeiten von Corona sei es trotz aller Widrigkeiten ...