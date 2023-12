Jetzt wird es konkret: Nach dem Aufschlag von Magistrat und Betriebskommission im November geht das Projekt „Rückbau des Parkplatzes am Busbahnhof“ – und das heißt Umbau der zentralen Verkehrsdrehscheibe in der Limburger Innenstadt – in die politischen Mühlen. Der Ausschuss für Innenstadtentwicklung machte den Anfang – und musste sich mit umfangreichen Einreichungen der Liberalen auseinandersetzen.